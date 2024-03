KYAB YUL-SA au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 23 mai 2024.

Le jeudi 23 mai 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR

Sortie de l’album : Murmures d’Himalaya (2024)

Après « Résonance d’Exil(s) », Kyab Yul-Sa poursuit son chemin créatif avec « Murmures d’Himalaya » : un répertoire inédit en forme de voyage musical et visuel qui retrace le parcours de Lobsang Chonzor, de son enfance tibétaine à son exil, en passant par ses inspirations tant musicales qu’humaines. En compagnie de Margaux Liénard, violoniste et bouzoukiste porteuse d’influences musicales scandinaves et nord-européennes, et Julien Lahaye, rôdé au jeu savant de la rythmique persane, Lobsang Chonzor déploie un chant éclatant et des cavalcades effrénées sur le long manche de son luth dranyen pour donner à entendre une musique singulière, fruit de leur métissage. De ce terreau, les musiciens tirent un concert en forme de regard sur une culture menacée. Un voyage onirique composé de sonorités, de paysages, de souvenirs et d’émotions, pour nous parler d’identité, d’héritage et d’universalité avec une harmonie exaltante et généreusement partagée.

Lobsang Chonzor : Voix, luth tibétain dranyen, tympanon gyumang

Margaux Liénard : Hardanger d’amore, bouzouki

Julien Lahaye : Tombak, cajon, et autres percussions

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/kyab-yul-sa-1 https://www.billetweb.fr/kyab-yul-sa

KYAB YUL-SA