Kyab Yul-Sa, 15 juillet 2022, .

Kyab Yul-Sa



2022-07-15 11:00:00 – 2022-07-15 12:00:00

Chanteur et musicien indien d’origine tibétaine installé en France, Lobsang Chonzor (voix, luth tibétain dranyen, tympanon gyumang) a réuni autour de lui d’autres « exilés musicaux » : Margaux Liénard (violon, hardanger d’amore, bouzouki) et Julien Lahaye (zarb, tombak, percussions). Partageant une passion commune pour les musiques d’ailleurs, ce trio rassemblé autour du répertoire profane et sacré tibétain offre des chants à danser, à boire ou à travailler magnifiquement réarrangés.

La 27e édition du festival Les Suds, à Arles accueille KYAB YUL-SA lors d’une scène en ville.

