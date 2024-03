KY MANI MARLEY LE BIKINI Ramonville St Agne, mercredi 10 juillet 2024.

Ky-Mani Marley, fils du légendaire Bob Marley, est enfin de retour en Europe et sera présent le 10 juillet à Toulouse !Artiste de renom influencé par la culture américaine dans laquelle il a grandi, Ky-Mani Marley n’en est pas moins profondément jamaïcain. Sa musique comme reflet parfait de son histoire, est une vraie fusion entre le Hip-Hop et son héritage : le Reggae, qu’il nous fait découvrir de manière différente au fil de ses albums avec des collaborations avec des artistes reggae comme Gentleman ou Protoje, mais aussi venants d’autres horizons musicaux comme Pitbull, Akon ou encore XXXTentacion.Sur scène, il transcende les époques avec des hymnes de son père, des hits de ses débuts et d’aujourd’hui, des singles actuels, et les genres allant du hip-hop, au R&B, en passant par le dancehall. Il porte ainsi bien son nom qui signifie « Le voyageur aventureux » en éthiopien. Un concert à ne pas rater en ce début d’été ! Première partie à venir

Tarif : 27.50 – 27.50 euros.

Début : 2024-07-10 à 19:30

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31