Paris Kwoon en concert au Petit Bain LE PETIT BAIN Paris, 16 novembre 2023, Paris. Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 20€ Kwoon vient de sortir un nouveau clip, Jayne, et annonce son nouvel album Odyssey au printemps. Le groupe de rock culte est enfin de concert à Paris et ce sera le 16/11/2023 au Petit Bain. Après plusieurs années d’absence et d’escapades sur les pics des

montagnes, volcans, phares en pleine mer, ou dans l’espace lors de ses live

solo dans les lieux insolites, Kwoon revient sur le devant de la scène. Le groupe mythique du

post-rock français annonce son troisième album Odyssey pour le printemps

