Pub Ti Devine’s, le vendredi 25 mars à 19:00

Le Kwiz se joue en équipes de 3 à 5 personnes, les enfants à partir de 10 ans peuvent participer, mais il n’y a pas d’équipe avec uniquement des enfants. 5 thèmes sont proposés : histoire-géographie, culture, sport et loisirs, sciences et nature, et langue bretonne. Il faudra bien-sûr répondre à des questions ouvertes ou de type QCM mais aussi reconnaître des bruits ou des voix ou encore localiser une image… Le Kwiz est ouvert à tous, brittophones, mais aussi ceux qui apprennent la langue, ou les parents qui viendront accompagner leurs enfants. L’animation du jeu se fera en breton mais les questions seront aussi projetées à l’écran avec une traduction en français. Coorganisé par Raok – Brezhoneg e Kreiz-Breizh et DAO – Deskiñ d’An Oadourien.

Entrée libre. Gratuit.

Jeu en breton avec des questions diverses (sport, culture, histoire-géographie, langue bretonne…) et tout ça dans la bonne humeur ! C'est ouvert à tous (les questions sont traduites en français).

2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T21:00:00

