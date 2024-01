KWAMÉ « FENYAN » BÂ présente DOUVAN DOUVAN Le Baiser Salé Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 21h30 à 23h00

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant tarif sur place : 28 EUR

tarif web : 25 EUR

tarif réduit : 10 EUR

Un doux voyage entre Jazz caribéen moderne, neo soul, broken beat, appellent au mouvement des corps !

Kwamé « Fényan » Ba est un jeune pianiste, compositeur et danseur martiniquais, membre du groupe Oswéla avec lequel musique et danse ne font qu’un. Il présente son premier album « Douvan Douvan » qui est profondément ancré dans le modèle antillais dans ce qu’il raconte : une enfance dans les Caraïbes dans toute sa beauté, sa nostalgie, sa résilience. Ses compositions voyagent entre Jazz caribéen moderne, neo soul, broken beat, et appellent au mouvement des corps !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.billetweb.fr/kwame-ba-kwam-fenyan-b-presente-douvan-douvan

