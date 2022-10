KWAL ( chansons et slam)

2022-10-22 – 2022-10-22 Un concert qui mélange chansons et chroniques contées-slamées. Dans une formule musicale intimiste et conviviale, teintée d’histoire d’ici et d’ailleurs . L’Angevin Kwal (Vincent Loiseau) est auteur de textes depuis 20 ans (2002). Voyageur inlassable il parcourt le monde y récoltant carnets de voyages et anecdotes qu’il chante, raconte et écrit.

Les textes de Vincent, naviguent en permanence entre profondeur et fantaisie. Ils prennent vie sur scène, mis en musique par les ambiances sonores d’Hervé Moquet, à la basse et la guitare.

Un concert à ne pas manquer

RÉSERVATION : à la librairie au détour d’une page à Janzé tel 02 99 47 69 21 Concert organisé par la section promotion de la chanson de l’amicale laïque avec le soutien de : Roche aux fées communauté, Radio Rennes, Ville de Janzé. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

