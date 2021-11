Kvelertak & Planet Of Zeus & Blood Command Le Metronum, 23 février 2022, Toulouse.

Kvelertak & Planet Of Zeus & Blood Command

Le Metronum, le mercredi 23 février 2022 à 19:00

**Kvelertak & Planet Of Zeus & Blood Command** ———————————————- _[Punk / Black’n’Roll, Stoner, Post Hardcore]_ **Kvelertak** ————- _[Punk / Black’n’Roll – Norvège]_ [Kvelertak](https://www.kvelertak.com/) signifie « mainmise », « étranglement » ou « étouffement » en norvégien. Ce sextet formé en 2007 est originaire de Stavanger, en Norvège. La musique de [Kvelertak](https://www.instagram.com/kvelertakofficial/) incorpore des éléments de punk, de metal ou encore de black metal et compte parmi ses influences des groupes tels que Turbonegro, Entombed ou Satyricon et bien d’autres. Kvelertak a rencontré un très grand succès dès son premier album « Kvelertak » sorti en 2010 chez Indie Recordings (1349, Cult Of Luna, Enslaved, Satyricon). Le groupe signe chez Roadrunner en 2013 avant de sortir son deuxième album « Meir ». Les deux albums ont été enregistrés et produits au GodCity Studio par le mythique Kurt Ballou (Converge). John Baizley (Baroness) s’est chargé quant à lui de la conception de l’univers graphique de Kvelertak dès l’album éponyme. Depuis 2010, Kvelertak n’a cessé d’enchaîner les tournées un peu partout dans le monde, aux côtés de Black Tusk, Cancer Bats, Converge, Kylesa, Torche, Toxic Holocaust ou encore Truckfighters. Le troisième, « Nattesferd », est sorti en Mai 2016. Le quatrième album, « Splid », est sorti en Février 2020 chez Rise Records, le premier avec Ivar Nikolaisen au chant. Pour les fans de Satyricon, Code Orange et Midnight. [https://www.youtube.com/watch?v=3X5Nd_9u-G8](https://www.youtube.com/watch?v=3X5Nd_9u-G8) **Planet of Zeus** —————— _[Stoner – Grèce]_ Pour les fans de Monster Magnet, The Atomic Bitchwax & Clutch [[http://planetofzeus.gr](http://planetofzeus.gr)](http://planetofzeus.gr) [[https://planetofzeus.bandcamp.com](https://planetofzeus.bandcamp.com)](https://planetofzeus.bandcamp.com) [[https://www.instagram.com/planetofzeus/](https://www.instagram.com/planetofzeus/)](https://www.instagram.com/planetofzeus/) **Blood Command** —————– _[Post Hardcore – Norvège]_ Pour les fans de The Bronx, Refused et Thrice [[https://bloodcommand.bandcamp.com/](https://bloodcommand.bandcamp.com/)](https://bloodcommand.bandcamp.com/) [https://www.youtube.com/watch?v=V_a6BW-i1w8](https://www.youtube.com/watch?v=V_a6BW-i1w8) — **Tarif :** 19€ en prévente / 25€ sur place **Billetterie :** [[https://noiser.festik.net/](https://noiser.festik.net/)](https://noiser.festik.net/) Event Facebook : [[https://www.facebook.com/events/306947343802351/](https://www.facebook.com/events/306947343802351/)](https://www.facebook.com/events/306947343802351/) Offre de restauration sur place Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

19€ en prévente / 25€ : https://noiser.festik.net/

Noiser, Regarts et Live Nation France présentent Kvelertak & Planet Of Zeus & Blood Command

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T19:00:00 2022-02-23T23:30:00