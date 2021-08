Gy Gy Gy, Haute-Saône KV Gy Gy Gy Catégories d’évènement: Gy

Gy Haute-Saône Envie de se chauffer les cuisses et les mollets ?

L’association ” Chauffe la semelle” vous propose à Gy un KV, le principe ?

C’est de courir sur une courte distance ( 1,3 km) un maximum de dénivelé ( 130m ) autant dire que ça va piquer ! http://leschauffelasemelle.over-blog.com/ Envie de se chauffer les cuisses et les mollets ?

