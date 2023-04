Festival du point de croix et de la broderie 1 place de l’Église, 26 octobre 2023, Kutzenhausen.

Un grand nombre d’exposants, tous passionnés des arts du fil, proposeront aux visiteurs des accessoires de broderie, de mercerie, de décoration, de fait-main, de mode. Expositions, démonstrations, ateliers et animations journalières complèteront la manifestation..

2023-10-26 à ; fin : 2023-10-29 18:00:00. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



A large number of exhibitors, all passionate about the arts of thread, will offer visitors embroidery accessories, haberdashery, decoration, handmade, fashion. Exhibitions, demonstrations, workshops and daily animations will complete the event.

Un gran número de expositores, todos ellos apasionados por las artes del hilo, ofrecerán a los visitantes bordados, mercería, decoración, artesanía y accesorios de moda. Exposiciones, demostraciones, talleres y animaciones diarias completarán el evento.

Eine große Anzahl von Ausstellern, die sich alle für die Künste des Fadens begeistern, bieten den Besuchern Accessoires für Stickereien, Kurzwaren, Dekorationen, Handgemachtes und Mode an. Ausstellungen, Vorführungen, Workshops und tägliche Animationen runden die Veranstaltung ab.

Mise à jour le 2023-03-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte