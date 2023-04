Concert de Luc Martin 1 place de l’Église, 14 mai 2023, Kutzenhausen.

Luc Martin revient avec sa guitare chanter ses chansons, anciennes et nouvelles. Florilège de textes poétiques, humour et sensibilité, réserve et convivialité..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Luc Martin returns with his guitar to sing his songs, old and new. A collection of poetic texts, humor and sensitivity, reserve and conviviality.

Luc Martin vuelve con su guitarra para cantar sus canciones, viejas y nuevas. Una colección de textos poéticos, humor y sensibilidad, reserva y cordialidad.

Luc Martin kommt mit seiner Gitarre zurück, um seine alten und neuen Lieder zu singen. Eine Auswahl an poetischen Texten, Humor und Sensibilität, Zurückhaltung und Geselligkeit.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte