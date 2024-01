Conférence Le mythe Enigma Kutzenhausen, dimanche 18 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:00:00

fin : 2024-02-18

Edmond Kern, propriétaire de l’Enigma 14087 JLA 42, utilisée par la Wehrmacht (machine, restaurée en Autriche et encore entièrement fonctionnelle), propose de vous livrer les secrets du mythe Enigma. Sur inscription.

Conférence animée par M. Edmond Kern, propriétaire de l’Enigma 14087 JLA 42, avec une manipulation de la machine à coder et décoder, inventée par Alexander Koch, complète et entièrement fonctionnelle.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr



