Conférence Entre deux libérations, la contre-offensive allemande Nordwind Kutzenhausen, dimanche 4 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 16:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00

Conférence de M. Vonau avec avec projection de photos et de cartes. Sur inscription.

Après l’échec de l’offensive des Ardennes (Bastogne) en décembre 1944, Hitler lança l’opération « Nordwind » (vent du Nord). Elle avait pour objectif de reconquérir l’Alsace et surtout de reprendre Strasbourg. Grâce

à la vigilance tenace du maire Frey et à la détermination du général De Gaulle l’objectif des Allemands ne fut pas atteint. Cependant l’armée américaine livra une dure bataille de retardement à Hatten et à Rittershoffen du 8 au

21 janvier 1945. La population de l’Outre-Forêt et de l’arrondissement de Haguenau en partie connut une période très difficile à vivre qui s’acheva par la Libération définitive en mars 1945.

Conférence de M. Jean-Laurent Vonau, historien du droit et professeur émérite à l’université de Strasbourg, avec projection de photos et de cartes.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr



