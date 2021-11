Nantes Pannonica (Salle) Loire-Atlantique, Nantes Kutu – Théo Ceccaldi – Saison Pannonica Pannonica (Salle) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Kutu – Théo Ceccaldi – Saison Pannonica Pannonica (Salle), 4 décembre 2021, Nantes. 2021-12-04 Ouverture des portes à 20h30Concert à 21h

Horaire : 21:00

Gratuit : non 8 € / 6 € réduit (demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, porteur de la carte blanche, étudiants de moins de 25 ans, intermittent du spectacle, famille nombreuse).BILLETTERIES :- www.pannonica.com- sur place, en fonction des places disponibles Ouverture des portes à 20h30Concert à 21h Concert. KUTU est né de la rencontre à Addis Abeba du violoniste improvisateur touche à tout Théo Ceccaldi, avec les voix fusionnelles des deux chanteuses éthio-rock Hewan G/Wold & Haleluya T/Tsadik. Un voyage au coeur des nuits fiévreuses d’Addis underground 2020, où la jeunesse hyperactive s’empare des musiques ancestrales pour mieux s’en affranchir. À partir de poèmes politiques et féministes d’aujourd’hui, de collectage de rythmiques tribales éthiopiennes, Théo Ceccaldi imagine un set tellurique où se croisent improvisation, envolées vocales et énergie punk, soutenu par une rythmique puissante et un line up à la vitalité contagieuse : claviers électro-cosmiques, percussions primitives, basses hypnotiques, danses exaltées et voix stellaires… Un combo éthio-transe incandescent, où la liberté du jazz se mêle à la profondeur brute des sons azmaris. Hewan G/Wold : voix ; Haleluya T/Tsadik : voix ; Théo Ceccaldi : violon, arrangements, compositions ; Akemi Fujimori : claviers, électronique ; Valentin Ceccaldi : violoncelle, basse ; Etienne Ziemniak : batterie Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 83 87 06 http://www.pannonica.com

