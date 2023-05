Kutu – Festival ALL STARS New Morning Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Kutu – Festival ALL STARS New Morning, 21 juillet 2023, Paris. Le vendredi 21 juillet 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 28.60 EUR

Combo éthio-transe incandescent, où la liberté du jazz se mêle à la profondeur brute des sons azmaris. KUTU remue et explose en des rythmes et une énergie fulgurante qui impose une danse frénétique ! KUTU est né de la rencontre à Addis Abeba du musicien Théo Ceccaldi et de la voix de la chanteuse éthiopienne Hewan Gebrewold. L’étincelle de cette association a jailli d’un voyage au coeur des nuits enfiévrées de l’Addis-Abeba underground : un monde où, comme au temps des frasques sixties de Mahmoud Ahmed ou Alèmayèhu Eshèté, la jeunesse hyperactive s’empare des sons ancestraux pour mieux les transcender. Un voyage au coeur des nuits fiévreuses d’Addis underground 2020, où la jeunesse hyperactive s’empare des musiques ancestrales pour mieux s’en affranchir. À partir de poèmes d’aujourd’hui, de collectage de rythmiques tribales, Théo Ceccaldi imagine un set tellurique où se croisent improvisation, et envolées vocales, soutenu par une rythmique puissante et un line up à la vitalité contagieuse : claviers électro-cosmiques, basses hypnotiques, danses exaltées et voix stellaires…Un combo éthio-transe incandescent, où la liberté du jazz se mêle à la profondeur brute des sons azmaris. == Line up == Hewan Gebrewold (Voix), Théo Ceccaldi (Violon), Akemi Fujimori (Claviers), Valentin Ceccaldi (Basse), Cyril Atef (Batterie) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/6087261137976904/ https://www.facebook.com/events/6087261137976904/ https://www.newmorning.com/20230721-5742-festival-all-stars-kutu.html

