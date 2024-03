Kurt Weill, Sofi Jeannin / Lionel Sow Maison de la Radio et de la Musique Paris, mardi 2 avril 2024.

Le mardi 02 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Venez assister au concert de musique chorale avec la Maîtrise de Radio France, le Chœur de Radio France et l’Ensemble Intercontemporain !

L’émotion est forte autour de ce programme où voix adolescentes et adultes se relaient sous le signe de l’enfance et de la terre promise. Le cœur en est le Berliner Requiem de Kurt Weill et Bertolt Brecht, écrit dix ans après la Grande guerre et plus ou moins dédié à Rosa Luxembourg. Britten se souvient, lui, de la croisade des enfants de 1212, sur un texte du même Brecht, tandis que la série de berceuses composées par Helen Neeves offre un peu de réconfort maternel à cette soirée poignante.

HELEN NEEVES

Nouvelle œuvre pour chœur et maîtrise (commande de Radio France – création mondiale)

BENJAMIN BRITTEN

The Children’s Crusade

KURT WEILL

Das Berliner Requiem

ARNOLD SCHOENBERG

Friede auf Erden

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE*

CHŒUR DE RADIO FRANCE

DAVID LEFORT ténor

MARC PANCEK basse

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

SOFI JEANNIN et LIONEL SOW direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-chorale/kurt-weill-sofi-jeannin-lionel-sow contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228873029100

C. Abramowitz / RF