Kurt ROSENWINKEL, Riccardo DEL FRA & Théo MOUTOU Sunset & Sunside, 26 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 26 novembre 2021

de 20h30 à 23h

Le samedi 27 novembre 2021

de 20h30 à 23h

payant

Deux soirées exceptionnelles de jazz, 100 % jazz, et de haut vol. Don’t miss it !

Voilà un trio inédit ! Le merveilleux Kurt Rosenwinkel à la guitare mais aussi, et c’est rare, au piano, entouré de Riccardo Del Fra et sa contrebasse ensorceleuse (écoutez-les jouer ensemble dans l’album Moving People) et du très talentueux batteur Théo Moutou, rising star au jeu aussi élégant que précis et puissant. Deux soirées exceptionnelles de jazz, 100 % jazz, et de haut vol. Don’t miss it !

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/826/7828/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-26T20:30:00+01:00_2021-11-26T23:00:00+01:00;2021-11-27T20:30:00+01:00_2021-11-27T23:00:00+01:00