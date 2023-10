Cet évènement est passé Exposition Alebrijes : Animaux Ailés Kursaal Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Exposition Alebrijes : Animaux Ailés Kursaal Lille, 11 octobre 2019, Lille. Exposition Alebrijes : Animaux Ailés 11 et 12 octobre 2019 Kursaal GRATUIT. KURSALL & FUTURE MÉDIATHÈQUE EXPOSITION ALEBRIJES 11&12OCT2019 Avec cette exposition, l’association Epin’Art propose une interprétation autour de ces animaux fantastiques que sont les Alebrijes, avec la création originale de plusieurs spécimens ! GRATUIT. VEN – KURSALL – 17H30 > 20H SAM – FUTURE MÉDIATHÈQUE – 18H30 > 20H Kursaal 135 rue Roger Salengro 59260 HELLEMMES Lille 59260 Hellemmes Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=992962dc-19c3-4a9a-8d7a-23fceb2e7b15 [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.41.82.59 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-11T17:30:00+02:00 – 2019-10-11T20:00:00+02:00

