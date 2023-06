AYMERIC LOMPRET • Vendredi 13 Octobre • Le Kursaal, Dunkerque Kursaal Dunkerque, 13 octobre 2023, Dunkerque.

AYMERIC LOMPRET

AYMERIC LOMPRET : SPECTACLE “YOLO”

« Vous avez pas vu mon chien ?�C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les

sélectionne génétiquement pour que le museau soit le plus petit possible. Alors ils crèvent d’insuffisance respiratoire…�Quand il s’agit de faire chier, le cerveau humain c’est une belle machine »

Auteurs : Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret

Mise en scène : Pierre-Emmanuel Barré�

Interprète : Aymeric Lompret

Co-production : La Prod, Labarakatarte et Beslon management

→ Billetterie : https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1980-aymeric… et dans les points de ventes habituels…

