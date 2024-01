Week-end de théâtre amateur – 2, 3 & 4/2 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille, vendredi 2 février 2024.

Week-end de théâtre amateur – 2, 3 & 4/2 La Baraque Foraine organise un week-end de théâtre amateur les 2, 3 et 4 février… 2 – 4 février Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

Jeudi 1er février – 20h30

NOTRE PEAU de Simon Capelle

Par Zone Poème

Un groupe quitte le continent et s’engage pour la haute mer.

Au milieu des tempêtes, du brouillard, des ruines qui jonchent la mer, c’est une île qu’il espère atteindre. Parti en quête d’un autre monde, d’un ailleurs où tout recommencer, il doit d’abord affronter l’orage intérieur.

Vendredi 2 et Samedi 3 février – 20h30

Dimanche 4 février – 17h

AMOURS CHAHUTÉES de Joël Pommerat

Par La Baraque Foraine

Nouvelle création sur des extraits de ‘La réunification des deux Corées’

Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des manques d’amour Huit comédiens s’entrecroisent sur le thème du lien amoureux, abordé sous des angles insolites. Tour à tour ils seront acteurs et victimes de ce qui, inexorablement, nous attache et nous déchire.

Le KURSAAL. 135 rue Roger Salengro. HELLEMMES (Métro Hellemmes)

Entrées 5 et 10 euros – Entrée gratuite pour les enfants de moins de 13 ans – Tarif réduit pour les jeunes de 13 à 21 ans, étudiants, seniors de plus de 60 ans et demandeurs d’emploi

Guichet 60’ avant le début des représentations

Réservations-Renseignements : reservations.urncta.org

