Quovadis Show ! – 4/1 Jeudi 4 janvier 2024, 18h00 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Le Quovadis show vous présente un spectacle cabaret pétillant qui vous transportera dans l'univers des cabarets parisiens. Original, et parsemé de rire, le spectacle vous est présenté par un magicien en maître de cérémonie, pas comme les autres.

À ses côtés des acrobates qui vous feront vivre une expérience de cabaret inoubliable pour votre plus grand plaisir !

Gratuit, sur réservation au 03 20 41 82 57 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Nord http://www.hellemmes Salle de spectacle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

