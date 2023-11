Ciné-vacances – Les 29/12 et 5/1 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Ciné-vacances – Les 29/12 et 5/1 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille, 29 décembre 2023, Lille. Ciné-vacances – Les 29/12 et 5/1 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Le vendredi 29 décembre, à 18h30, au Kursaal, 135 rue Roger Salengro, assistez à la projection du film d’animation Le Pôle express » de Robert Zemeckis (à partir de 6 ans / durée : 1h40)…

Le vendredi 5 janvier, à 18h30, au Kursaal, 135 rue Roger Salengro, ce sera le film d’animation « Le Petit Prince » de Mark Osborne (à partir de 8 ans / durée : 1h47)

Gratuit, sur réservation au 03 20 41 82 57

