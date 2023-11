Les jouets de Noël – 27/12 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille, 27 décembre 2023, Lille.

Les jouets de Noël – 27/12 Mercredi 27 décembre, 15h30 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

Le soir de Noël, le grand magasin de jouets ferme ses portes. Woody se réveille et a envie de faire la fête. Mais seul ce n’est pas très drôle ! Il va alors réveiller ses amis : Barbie, Les Minions, les lutins et les peluches du magasin pour danser et s’amuser ensemble et avec les enfants. Par la Cie Lez’arts

Gratuit, sur réservation au 03 20 41 82 57

Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Nord http://www.hellemmes Salle de spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T15:30:00+01:00 – 2023-12-27T17:00:00+01:00

2023-12-27T15:30:00+01:00 – 2023-12-27T17:00:00+01:00