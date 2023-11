Les noces – 2 et 3/12 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Les noces – 2 et 3/12 2 et 3 décembre Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille, 2 décembre 2023, Lille. Les noces – 2 et 3/12 2 et 3 décembre Soyez nombreux à écouter Les Noces, d'après Les Noces de Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, les samedi 2 décembre à 20h et dianche 3 décembre à 16h… Direction Musicale : Nobuko Takahashi

Mise en scène : François Godart

Pianiste Adelya Fayrushina Durée : 1h55

Participation libre – Sans réservation

Kurssal, 135 rue Roger Salengro Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Nord

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

