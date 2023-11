Week-end de théâtre amateur – Du 24 au 26/11 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille, 24 novembre 2023, Lille.

Week-end de théâtre amateur – Du 24 au 26/11 24 – 26 novembre Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

Au programme :

Vendredi 24 novembre 2023 – 20h30

Comédie sur un quai de gare

d’après S. Benchetrit

par le Théâtre d’à côté (de Villeneuve d’Ascq)

La gare est un lieu mystérieux. On y rencontre des rêveurs, des déprimés, des militaires , et même des amoureux. Entre les passages des trains, trois personnages (se connaissent-ils ?) entretiennent une conversation pour le moins originale.

Samedi 25 novembre 2023 – 20h30

Bartleby

de Herman Melville par le théâtre du jeudi ( Mons en Baroeul) Employé infatigable à Wall Street, Bartleby se met subitement à répéter « I would prefer not to » à toute nouvelle demande. Victime d’une maladie de l’âme ? Incarnation de la résistance passive ?

Dimanche 26 novembre 2023 – 17h

Les soeur Donahue

de G. Aron

par Histoires d’Ailes (Houplin Ancoisne)

Trois soeurs irlandaises, la cinquantaine, qui se retrouvent dans le grenier de leur enfance … Lieu de plaisirs, de souvenirs . L’auteure dresse un tableau sensible et grinçant de trois femmes, de trois enfants, sans limite.

Au Kursaal. 135 rue Roger Salengro.

Entrées 5 et 10 euros

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 13 ans.

Tarif réduit pour les jeunes de 13 à 21 ans, étudiants, seniors de plus de 60 ans et demandeurs d’emploi

Guichet 60minutes avant le début des représentations

Réservations-Renseignements : reservations.urncta.org

Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Nord http://www.hellemmes Salle de spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T20:00:00+01:00