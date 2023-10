Conférence The Shifters – 7/11 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille, 7 novembre 2023, Lille.

Conférence The Shifters – 7/11 Mardi 7 novembre, 18h30 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Entrée libre

Changements climatiques : quels leviers pour agir à l’echelle individuelle ?

A l’échelle individuelle, il est possible d’avoir un impact positif et significatif sur son empreinte carbone et sur le changement climatique ; il est possible d’agir, que c’est important d’agir, et qu’on peut agir tout de suite.

Entrée gratuite

Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Nord http://www.hellemmes Salle de spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T20:30:00+01:00

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T20:30:00+01:00