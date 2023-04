2 concerts – 12/5 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

2 concerts – 12/5 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes, 12 mai 2023, Lille. 2 concerts – 12/5 Vendredi 12 mai, 19h30 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes L’Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes organise deux concerts, le vendredi 12 mai 2023, à 19h30 et 21h, au Kursaal, 135 rue Roger Salengro, avec la participation de Nono Krief.

Venez nombreux.

entrée libre sur réservation : resaohh@gmail.com Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Nord http://www.hellemmes [{« type »: « email », « value »: « resaohh@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:resaohh@gmail.com »}] Salle de spectacle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T19:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:30:00+02:00

2023-05-12T19:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille

Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

2 concerts – 12/5 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes 2023-05-12 was last modified: by 2 concerts – 12/5 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes 12 mai 2023 135 Kursaal lille rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille

Lille Nord