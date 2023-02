Azur et Asmar – Ciné-vacances – 24/2 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Ciné-vacances, c'est voir ou revoir les chefs-d'oeuvre du cinéma en famille ! Le vendredi 24 février à 18h30, au Kursaal, 135 rue Roger Salengro, assistez à la projection d'Azur et Asmar…

http://www.hellemmes Salle de spectacle Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement.

Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles…

1h 39min / Animation, Famille De Michel Ocelot

Nombre de places limité

Gratuit

Réservation au 03.20.41.82.57 ou par mail manifestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T18:30:00+01:00

2023-02-24T20:00:00+01:00

