Week-end de théâtre amateur – Du 26 au 28/1 26 – 28 janvier Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

Entrées 5 et 10 euros

La Baraque Foraine organise un week-end de théâtre amateur, du 26 au 28 janvier, au Kursaal, 135, rue Roger Salengro…

Jeudi 26 janvier 2023 à 20h30

Audition

de Jean-Claude Carrière

Jean-Claude Carrière nous fait vivre le ‘paradoxe du comédien’ et offre au public de réjouissantes passes d’armes entre des personnages hauts en couleur, tour à tour caricaturés, tendres ou émouvants.

par La Folle Avoine de Mons-en-Baroeul

Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30

Vol Plané

de Philippe Laperousse Georges et Pauline vivent en couple au vingt-cinquième et dernier étage d’un immeuble bourgeois. Une épidémie de suicides a lieu : des désespérés se jettent dans le vide, juste au-dessus de leur tête.

par Le Maringouin de Lesquin

Samedi 28 janvier 2023 à 20h30

I Love My Job

Montage de textes

Comédie qui vous fera plonger dans le monde merveilleux du travail. Décalez vos congés, posez une RTT, mettez votre plus beau costume et venez vous moquer de votre patron, de vos collègues et de vous-même.

par La troupe Jean Blondeau de Marcq-en-Baroeul

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 13 ans.

Tarif réduit pour les jeunes de 13 à 21 ans, étudiants, seniors de plus de 60 ans et demandeurs d’emploi

Guichet 60’ avant le début des représentations Réservations-Renseignements : reservations.urncta.org



