Panda petit panda – Festivités de fin d’année – 23/12 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes, 23 décembre 2022, Lille. Panda petit panda – Festivités de fin d’année – 23/12 Vendredi 23 décembre, 18h30 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

Une projection de Panda petit panda, film d’animation de Myazaki est programmée le vendredi 23 décembre à 18h30 au Kursaal, 135 rue Roger Salengro… Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Nord

http://www.hellemmes Salle de spectacle La petite orpheline Mimiko habite dans la maison de sa grand-mère. Alors que cette dernière s’absente quelques jours, un bébé panda et son papa, échappés du zoo voisin, pénètrent dans la maison… et s’y installent ! Tous trois deviennent rapidement les meilleurs amis du monde, même si le petit panda se révèle être un habitué des bêtises… Jusqu’au jour où il découvre un intrus couché dans son lit : un tigre qui ne retrouve pas le chemin de son cirque. Les trois compères décident de le ramener vers sa maman.

Une merveille d’humour et de tendresse pour les petits et les grands.

Gratuit. Sur réservation.

(à partir de 6 ans / durée : 1h20)

