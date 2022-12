On s’affiche – Ciné-débat – 20/12 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

On s’affiche – Ciné-débat – 20/12 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes, 20 décembre 2022, Lille. On s’affiche – Ciné-débat – 20/12 Mardi 20 décembre, 18h00 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

Gratuit

Le mardi 20 décembre, à 18h, au Kursaal, 135 rue Roger Salengro est organisé un ciné-débat… Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Nord [{« link »: « https://my.weezent.com/on-saffiche »}]

http://www.hellemmes Salle de spectacle Au programme : « On s’affiche » – reportage réalisé par et avec les jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre des activités éducatives d’akado en partenariat avec hors-cadre.

– reportage réalisé par et avec les jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre des activités éducatives d’akado en partenariat avec hors-cadre. « Les réseaux sociaux : comment les utiliser ? Pourquoi s’en méfier ? » Débat avec Nele Ryckelynck-Chappatte psychologue clinicienne, ACEPP Inscriptions : Du 1er décembre 2022 au 16 décembre 2022 entrée gratuite, Réservation sur : https://my.weezent.com/on-saffiche ou au Point Information Jeunesse – 31 Rue Jules Guesde Renseignements au 03.20.33.10.13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T18:00:00+01:00

2022-12-20T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Adresse Ville Lille lieuville Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Departement Nord

Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

On s’affiche – Ciné-débat – 20/12 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes 2022-12-20 was last modified: by On s’affiche – Ciné-débat – 20/12 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes 20 décembre 2022 135 Kursaal lille rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille

Lille Nord