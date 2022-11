Parentalité en scène – 13/12 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Parentalité en scène – 13/12
Mardi 13 décembre, 17h00
Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

Retour sur les ateliers parentalité et conférence…
Le mardi 13 décembre2022 à partir de 17h, au Kursaal, 135 rue Roger Salengro…

17h : Goûter en famille, réalisé par les parents des ateliers

17h – 18h : Retour sur les ateliers et séjours Expositions, vidéos et débat

18h30 – 20h : Conférence parentalité spectacle/débat « Les droits des enfants », pour Jeune Public (Maternelle et début Primaire) par la compagnie Les Improvocateurs ; Accueil du public dès 18h. Inscriptions au 03 20 79 97 40

