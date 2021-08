Paris Théâtre Pixel île de France, Paris Kuro et les Cinq Sens Théâtre Pixel Paris Catégories d’évènement: île de France

Kuro et les Cinq Sens Théâtre Pixel, 11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 11 septembre au 27 novembre 2021 :

samedi de 11h à 11h45

Kuro s’est fait voler ses sens par le monstre de la technologie ! Venez l’aider à les retrouver ! Dans un monde où la nature a disparu et où le monstre de la technologie règne en maître, une petite fille, Kuro, est enfermée, comme les autres, seule, sans ses cinq sens. A travers des contes sensoriels et interactifs venez nous aider à les retrouver. Mais attention, le monstre Shohi rode dans les parages et pourrait bien essayer de vous reprendre son butin. Avec Les techniciennes des sens et le machiniste venez sauver Kuro le temps d’une pièce. Spectacles -> Jeune public Théâtre Pixel 18 rue Championnet Paris 75018

Contact :Compagnie Je Pose Ca La jeposecala@hotmail.com https://www.facebook.com/LaCompagnieJePoseCaLa Spectacles -> Jeune public En famille;Enfants

