Kunstkids La Kunsthalle Mulhouse, 11 avril 2022, Mulhouse.

Kunstkids

du lundi 11 avril au jeudi 14 avril à La Kunsthalle Mulhouse

Au cours de l’atelier, l’artiste Romain Kronenberg transmettra les gestes menant aux œuvres, et notamment aux poupées et dessins de Malachie, au film Boaz est mon frère et aux affiches-cyanotypes. Ainsi chaque participant produira et repartira avec un ou plusieurs objets, conçu par les personnages de l’exposition [Boaz](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/boaz-romain-kronenberg/). « Boaz » est un projet de fiction protéiforme. Il prend sa source dans un roman retraçant le destin tragique d’un jeune homme que la communauté a désigné légende, et de la famille qui l’a adopté. Du livre découlent des formes très variées: vidéo, sculptures, photographies, dessins, œuvres sonores et performance dont une grande part sont produites par les personnages du récit eux-mêmes, interrogeant ainsi le statut d’œuvre et jouant sur l’ambiguïté du statut d’auteur.

Gratuit, sur inscription (présence obligatoire tous les jours de 14h à 17h)

Atelier à la semaine, pour les 10 – 15 ans Les KUNSTKIDS proposent de découvrir, par le jeu et l’expérimentation, des œuvres et une exposition temporaire.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



