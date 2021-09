Mulhouse La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Kunstkids La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre

Avec la complicité de Laurence Mellinger, artiste, les jeunes se familiarisent au monde de l’art contemporain en réalisant une création individuelle ou collective qui fait écho à ce qu’ils découvrent dans l’exposition [Circumnavigation jusqu’à épuisement](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/circumnavigation-jusqua-epuisement/). Une belle occasion d’imaginer et de s’exprimer à travers des approches et des techniques variées. L’enfant doit être présent **tous les après-midis de la semaine**.

Gratuit, sur inscription obligatoire (places limitées)

Ateliers à la semaine, pour les 7 – 12 ans Les KUNSTKIDS proposent de découvrir, par le jeu et l’expérimentation, des œuvres et une exposition temporaire. La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T16:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T16:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T16:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T16:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T16:00:00

