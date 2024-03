Kunstdéjeuner La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse, jeudi 14 mars 2024.

Kunstdéjeuner Pendant la pause méridienne, La Kunsthalle propose une visite commentée de l’exposition, suivie d’un déjeuner concocté par Épices pour poursuivre les échanges en toute convivialité. 14 mars et 11 avril La Kunsthalle Mulhouse Participation au repas 10€, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T12:15:00+01:00 – 2024-03-14T13:45:00+01:00

Fin : 2024-04-11T12:15:00+02:00 – 2024-04-11T13:45:00+02:00

Power Up, Imaginaires techniques et utopies sociales associe les arts plastiques et l’histoire des techniques pour éclairer la coexistence de la toute-puissance de l’ordre électrique et des utopies sociales. L’exposition met également en lumière les mouvements de résistances et les projections collectives à partir de l’histoire singulière du bassin rhénan qui régénère l’Histoire des utopies sociales européennes. Élargissant le champ des possibles en matière de transition énergétique, Power Up interroge des futurs féministes en s’appuyant sur l’histoire régionale du municipalisme électrique.

Artistes : Carla Adra, Jessica Arseneau, Marjolijn Dijkman, Hilary Galbreaith, Maya Mihindou, Jürgen Nefzger, Claude Parent, Liv Schulman, Suzanne Treister, Tomi Ungerer.

Curatrices : Géraldine Gourbe, Fanny Lopez, Sandrine Wymann

Ouverture des inscriptions un mois avant l’événement.

Participation au repas 10€, sur inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr

En partenariat avec l’association Épices.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

visite guidée art contemporain

