A l’heure de la pause méridienne, La Kunsthalle propose une visite commentée de l’exposition [“Boaz” de Romain Kronenberg](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/boaz-romain-kronenberg/), suivie d’un déjeuner concocté par l’association Épices pour poursuivre les échanges en toute convivialité. “Boaz” est un projet de fiction protéiforme. Il prend sa source dans un roman retraçant le destin tragique d’un jeune homme que la communauté a désigné légende, et de la famille qui l’a adopté. Du livre découlent des formes très variées: vidéo, sculptures, photographies, dessins, œuvres sonores et performance dont une grande part sont produites par les personnages du récit eux-mêmes, interrogeant ainsi le statut d’œuvre et jouant sur l’ambiguïté du statut d’auteur. Avec la participation de Meris Angioletti et Emi Yatsuzaki Commissariat : Coline Davenne et Sandrine Wymann

Participation au repas 10€, sur inscription

