Pour la Regionale de cette année, La Kunsthalle propose une expérience cinématographique à mi-chemin entre salle de visionnage et espace d’exposition. Chaque jour, nous sommes témoins de la nature de l’impermanence. Pourtant, beaucoup d’entre nous résistent au lâcher prise en s’accrochant à l’illusion que les choses resteront permanentes. Développer la résilience à travers l’adversité nous aide à persévérer dans les voyages périlleux de la vie. RESISTING PERMANENCE présente six films et vidéos de Ruth Baettig, Guillaume Barth, Thomas Georg Blank & Işik Kaya, Anuk Jovović, Marian Mayland et Mariana Murcia. Les œuvres de cette exposition abordent les sujets essentiels de notre époque : la surveillance, la liberté, la résistance, les parcours individuels et la responsabilité. Les artistes rêvent d’un avenir plus juste et s’interrogent sur les propriétés belles et douloureuses de l’impermanence. Ils tentent de donner un sens à nos interconnexions, en cherchant le réel sous la surface, en essayant de trouver la justice et la paix et le désir de transcendance. Commissariat : Chantal Molleur En partenariat avec l’association Mulhouse Art Contemporain et la Fédération Culturelle des Vins de France. Participation de 5 euros / personne, inscription obligatoire (places limitées) au 03 69 77 66 47 / [kunsthalle@mulhouse.fr](mailto:kunsthalle@mulhouse.fr)

Des œuvres et des vins à découvrir : visite commentée de l’exposition “Resisting Permanence” – Regionale 22, suivie d’une dégustation de vins.

