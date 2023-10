Bourse aux vêtements Kunheim, 5 novembre 2023, Kunheim.

Kunheim,Haut-Rhin

Vêtements enfants et adultes, jouets. Petite restauration sur place..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 14:00:00. EUR.

Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est



Children and adults clothes, toys. Small restaurant on the spot.

Ropa para niños y adultos, juguetes. Pequeño catering in situ.

Kinder- und Erwachsenenkleidung, Spielzeug. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach