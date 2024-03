KUNG FU PANDA 3 UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, dimanche 10 mars 2024.

KUNG FU PANDA 3 Petit séance Dimanche 10 mars, 11h00 UGC Issy-les-Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T11:00:00+01:00 – 2024-03-10T12:49:00+01:00

Fin : 2024-03-10T11:00:00+01:00 – 2024-03-10T12:49:00+01:00

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !

UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330760125816 »}]

ugc programmation