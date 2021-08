Quimper Eglise Notre-Dame de Locmaria Finistère, Quimper Kunfluejo: la fusion de l’aiguille et du pinceau par Mik Jegou et Paul Balbous Eglise Notre-Dame de Locmaria Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Kunfluejo: la fusion de l’aiguille et du pinceau par Mik Jegou et Paul Balbous Eglise Notre-Dame de Locmaria, 18 septembre 2021, Quimper. Kunfluejo: la fusion de l’aiguille et du pinceau par Mik Jegou et Paul Balbous

Eglise Notre-Dame de Locmaria, le samedi 18 septembre à 13:00

Kunfluejo signifie en Espéranto “confluer”, est le fruit de la rencontre entre l’artiste-peintre Mik Jégou et le brodeur Paul Balbous, tous deux originaires du Pays de Quimper. Venez découvrir l’alliance de l’aiguille et du pinceau au travers de l’oeuvre de ces deux artistes locaux.

entrée libre

Exposition au prieuré de Locmaria : Venez découvrir l’alliance de l’aiguille et du pinceau au travers de l’œuvre de ces deux artistes locaux. Eglise Notre-Dame de Locmaria Place Bérardier, 29000, Quimper Quimper Locmaria Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Eglise Notre-Dame de Locmaria Adresse Place Bérardier, 29000, Quimper Ville Quimper lieuville Eglise Notre-Dame de Locmaria Quimper