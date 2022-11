Kundalini yoga & Sonothérapie Pertuis, 26 novembre 2022, Pertuis.

Kundalini yoga & Sonothérapie

1 Rue Saint Roch Centre de thérapies naturelles Pertuis Vaucluse Centre de thérapies naturelles 1 Rue Saint Roch

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 13:30:00

EUR Nous, l’association « les 5 tattvas » avec Anne-Laure, professeur de yoga kundalini et Florence, thérapeute holistique (sonothérapeute, énergéticienne, praticienne en massages ayurvédiques et lithothérapeutique) vous proposons une matinée pour vous reconnecter à vous-même, libérer, évacuer les tensions, le stress.

1h30 environ de pratique de kundalini yoga : postures, mantras, chants…

En travaillant sur les chakras afin de lever les blocages énergétiques, nous permettons à l’énergie de la Kundalini de s’élever, régénérant et élevant notre mental et nos corps à d’autres niveaux.

1h30 environ de voyage sonore-méditation guidée à travers les techniques de relaxation, les respirations, votre corps et votre mental s’apaiseront sur les différents sons et vibrations d’instruments tels que bols chantants tibétains, tingsha, carillons, bâton de pluie, tongue drum, voix…

Un temps d’échange sera partagé à la fin de la séance.



Sur place : des bols chantants, des bougies seront à la vente ainsi que des bons cadeaux à offrir pour Noël, pour une occasion particulière, un anniversaire…



Apporter : tapis de sol/yoga, plaid, coussin, bouteille d’eau, porter des vêtements souples.



Merci d’arriver 10 à 15mn avant la séance.

Une courte pause entre le kundalini et le voyage méditatif sera prévue autour de boissons chaudes offertes.



Conditions tarifaires :

60€ adhérents à l’association (dont 10€ d’adhésion annuelle); 55€ non adhérents.

Merci de verser, dans la mesure du possible, 25% d’acompte pour valider l’inscription. Le solde payable sur place, en espèce ou par chèque.

Attention : les places sont limitées et le délai des inscriptions court jusqu’au 24/11/22 et 11/01/23 pour l’événement de janvier.



Les événements auront lieu sur un minimum de 4 participants.

1/2 journée entre kundalini yoga et voyage sonore au son d’instruments intuitifs afin de libérer les blocages sur le plan énergétique, émotionnel, physique…

