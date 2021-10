Paris L'international île de France, Paris Kumusta + Alber Jupiter + Pays P. + Djset Tracks L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Kumusta + Alber Jupiter + Pays P. + Djset Tracks L’international, 19 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

Quartet post-punk rouennais influencé par le rock anglais de Graham Coxon, Slaves ou encore IDLES , Kumusta prodigue une musique brute et sincère. L’Inter présente : ▪ KUMUSTA (Rouen – Post-Punk – Kids Are Lofi) Quartet post-punk rouennais influencé par le rock anglais de Graham Coxon, Slaves ou encore IDLES , Kumusta prodigue une musique brute et sincère qui met tout le monde au même niveau le temps d’un concert. https://kumusta.bandcamp.com ▪ ALBER JUPITER (Rennes – Kraut, Psyché) Une basse, une batterie. Entre salves de delays et reverbs hantées, le duo tisse un krautrock hypnotique. Pour les amateurs de chocolat et de virées psychédéliques… www.alberjupiter.bandcamp.com ▪ PAYS P. (Paris – Rock – Peculiar Works) Pays P. est le fruit d’un dialogue et d’une envie commune de vivre la musique en soutenant la cadence des battements du cœur. Ici, rien n’est défini à l’avance, chaque membre du groupe éprouve ses propres désirs et se laisse porter par ceux des autres lors des répétitions. Leur premier album “Ça v aller” vient tout juste de sortir chez le label Peculiar Works ! https://payspaix.com Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)

Contact : L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/934198887168757 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-19T20:00:00+01:00_2021-11-19T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris