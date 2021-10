Paris La Bellevilloise île de France, Paris Kumquat w/ Praslesh (Praslea b2b Raresh), Meti, Lechat La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Kumquat w/ Praslesh (Praslea b2b Raresh), Meti, Lechat La Bellevilloise, 26 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 26 novembre 2021

de 23h à 6h

payant

Les soirées Kumquat sont de retour à La Bellevilloise vendredi 26 novembre 2021 avec Praslesh. Guess who’s back? C’est le crew Kumquat qui fait son grand retour au bercail historique de La Bellevilloise ! On est trop heureux de revenir dans la mythique salle de la rue Boyer alors on a pondu un line-up à la hauteur de l’occasion ! On a tapé sur notre téléphone un +40 pour joindre deux pontes de la scène minimale roumaine : Raresh et Praslea. Ils nous rejoindront pour un back to back avec leur duo Praslesh. Avec eux, on compte bien faire craquer le parquet du Club ! Meti et Lechat se joindront au line-up pour un échauffement bien musclé. Line-up : Praslesh (Raresh b2b Praslea)

Meti

Lechat Événements -> Soirée / Bal La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)

Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/412103443694678 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

