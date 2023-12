Kumquat avec Alci, Lamache, El Hey, Lechat La Bellevilloise Paris, 26 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 23h00 à 05h30

.Tout public. payant Late : 17 EUR

Regular : 15 EUR

Early bird : 13 EUR

Vendredi 26 janvier, La Bellevilloise est heureuse d’accueillir une nouvelle soirée Kumquat avec Alci, Lamache, El Hey et Lechat !

First of the year !

Les festivités de fin d’année seront passées, vous aurez eu le temps de récupérer, nous aussi. Le moment sera venu de remettre ça !

On commencera 2024 avec comme d’habitude, le choix entre 2 ambiances : le Club et le Forum

Alci (SeeingSounds)

Lamache (Discobar)

Lechat (Kumquat)

El hey

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Contact : https://shotgun.live/fr/events/kumquat-w-alci-lamache-el-hey-lechat

Kumquat avec Alci, Lamache, El Hey, Lechat