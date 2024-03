Kumisho Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

Kumisho Par Kumisolo, Romail & Shoboshobo Samedi 6 avril, 14h00, 17h00 Centre culturel et de la vie associative (CCVA)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T14:40:00+02:00

Fin : 2024-04-06T17:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:40:00+02:00

Et si on quittait la ville, direction l’espace ?! À bord d’un vaisseau spatial futuriste, la chanteuse japonaise Kumisolo et son steward guitariste vous emmènent dans une aventure intergalactique dans les confins de l’univers, à la recherche de nouvelles mélodies kawaï. Un voyage aux accents de musique électronique et de jeux vidéo, où votre participation sera plus que jamais nécessaire pour neutraliser les monstres qui peuplent le cosmos.

Réservation uniquement au point accueil. Inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles.

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Gregory Guyot