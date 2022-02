Kumisho 2 La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 20 mars 2022

Spectacle interactif Par Kumisolo, Romain Romanovski & Shoboshobo Kumisho 1 a été le 1er spectacle créé pour Capitaine futur il y a 10 ans, à l'ouverture de la Gaîté Lyrique ! Dans ce livre d'images vivantes qui retrace un voyage temporel haut perché, Capitaine futur vient au secours de Kumi et du prince Romain charmant pour résister encore un peu au monstre-menteur métamorphosant tout en robots et en algorithmes. Vêtue de sa robe-écran aux folles proportions, la kawaï Kumisolo mélange les notes de claviers électroniques façon jeux vidéo ou dessins animés avec des mélodies tendres chantées d'une voix fluette. À ses côtés, dans l'ascension audiovisuelle à 360° du Kumisho 2, se trouvent Romain Romanovski, le guitariste masqué, et les grouillants monstres gentils de Shoboshobo. La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

Kumisolo, Romain Romanovski & Shoboshobo

