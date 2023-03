Fabrication de porte japonaise en Kumiko Kumi & Co menuiserie japonaise et contemporaine Meistratzheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Fabrication de porte japonaise en Kumiko Kumi & Co menuiserie japonaise et contemporaine, 27 mars 2023, Meistratzheim. Fabrication de porte japonaise en Kumiko 27 mars – 2 avril Kumi & Co menuiserie japonaise et contemporaine Notre atelier ouvre ses portes aux curieux et passionnés de la menuiserie artisanale japonaise dans une grande envergure. Pendant les journées portes ouvertes, vous pourrez assister à la réalisation d’un kumiko, une quintessence des artisans du Japon. L’art du kumiko demande une pécision hors du commun, une patience et une créativité accrue.

Les petites baguettes de 3 mm d’épaisseur vont se croiser, recroiser et s’entrecroiser pour former des motifs fin et complèxes. Tous ces motifs réunis vont suggérer un tableau qui sera inséré dans deux portes coulissantes tradionnelles.

Venez nombreux découvrir notre créativité, quelques pièces d'exposition de porte japonaise ainsi que des meubles à caractère japonais. Laissez-nous vous partager notre passion dans un moment convivial et instructif.

2023-03-27T08:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

artisans du Japon porte japonaise

