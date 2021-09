Kulturscio’k live art collective Quartier Jeunes, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 21h à 2h

gratuit

Oreste will be back – Installation / Vidéo / Performance / Photographie / Musique

Une interprétation contemporaine du mythe d’Oreste, dirigée par Alessia Siniscalchi : le comédien Paul Spera pose son flow sur les beats composés par Phil St George et les installations de Giovanni Ambrosio, Opus Incertum et Ius soli, nous rappellent le droit de se réapproprier notre terre abandonnée et la libérer des assassins. L’exil d’Oreste est revisité au travers de dialogues spontanés entre Alessia Siniscalchi et Paul Spera, alternant réflexions sur la violence de notre époque et textes poétiques écrits par Paulina Mikol. La musique live de Phil St George, les lumières et projections de Benjamin Sillon, la vidéo de Maria Mazzella et le son de Didier Leglise se décomposent en 5 chapitres : Insiders/outsiders, Maison maudite, Free soil from murderers, Δίκη, Ius soli.

Oreste will be back – Vésuve @Giovanni Ambrosio Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien

Quartier Jeunes 4 place du Louvre Paris 75001

1 : Louvre – Rivoli (56m) 7 : Pont Neuf (191m)



Giovanni Ambrosio