Plédran Plédran Côtes-d'Armor, Plédran Kultur Truck – Nid de Coucou Plédran Plédran Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plédran

Kultur Truck – Nid de Coucou Plédran, 30 juillet 2021, Plédran. Kultur Truck – Nid de Coucou 2021-07-30 14:30:00 – 2021-07-30 18:30:00

Plédran Côtes d’Armor Plédran La Compagnie Nid de Coucou conduira le Kultur Truck pour proposer, dans différents quartiers de Plédran, des morceaux musicaux du répertoire français et américains ainsi que des parties instrumentales du répertoire jazz manouche. Les rendez-vous :

14h30 : Ehpad de Plédran

15h30 : Parking du bois de Plédran

16h30 : Parking Salle des Coteaux

17h30 : Esplanade Horizon https://www.horizonpledran.com/Passage-du-Kultur-Truck.html La Compagnie Nid de Coucou conduira le Kultur Truck pour proposer, dans différents quartiers de Plédran, des morceaux musicaux du répertoire français et américains ainsi que des parties instrumentales du répertoire jazz manouche. Les rendez-vous :

14h30 : Ehpad de Plédran

15h30 : Parking du bois de Plédran

16h30 : Parking Salle des Coteaux

17h30 : Esplanade Horizon dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plédran Autres Lieu Plédran Adresse Ville Plédran lieuville 48.42276#-2.78001